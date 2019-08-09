Son Dakika Haberleri: Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

43 dakika önce

Zonguldak'ta kapalı ceza infaz kurumunda kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutukludan 14'ü hastaneye sevk edildi.

Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı, System.String[]
Zonguldak'ta kapalı ceza infaz kurumunda kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutukludan 14'ü hastaneye sevk edildi. Diğer mahkum ve tutukluların tedavileri cezaevi revirinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutuklu gıda zehirlenmesi şüphesiyle kusma ve ishal şikayeti yaşadı.

Mahkum ve tutuklulara ilk müdahale cezaevi içerisindeki revirde yapıldı. Tedbir ve teşhis amaçlı 14 mahkum ve tutuklu ambulanslar ve jandarma ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner'in de hastaneye geldiği öğrenildi. Ceza infaz kurumunda yaşanan olayın neden meydana geldiği araştırılıyor. Öte yandan Vali Erdoğan Bektaş konuyu yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da hastaneye gelerek bilgi aldı. - ZONGULDAK
Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 02:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]