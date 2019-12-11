Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika

Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı.

Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı.

Kozan Kapalı Cezaevi'nde akşam kendi pişirdikleri yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire başvuran 15 mahkum ambulanslarla, Kozan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 15 mahkumdan 7'sinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zehirlenme vakası nedeniyle inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Acil servisin dış görüntüsü

Hastanenin dış görüntüsü

Haber - Kamera:  Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),


Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur"

Son Dakika Haberleri
05:22 Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
05:21 Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk'ın galasını memleketinde yaptı - Son Dakika
05:20 İzmir'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika
04:54 Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Son Dakika
04:53 HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 05:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]