Cezaevinde 54 yaşında üniversite okuyor - Son Dakika
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Cezaevinde 54 yaşında üniversite okuyor

6 saat önce

Trabzon'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlülerden İbrahim Ertemoğlu, ilkokul mezunu olarak girdiği cezaevinden üniversite diplomasıyla çıkmayı hedefliyor.

Cezaevinde 54 yaşında üniversite okuyor, System.String[]

Trabzon'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlülerden İbrahim Ertemoğlu, ilkokul mezunu olarak girdiği cezaevinden üniversite diplomasıyla çıkmayı hedefliyor.

Yaklaşık 8 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giren 54 yaşındaki Ertemoğlu, eğitimini tamamlayamamış hükümlü ve tutukluların için cezaevinde yürütülen çalışmalar kapsamında, açık öğretimden ortaokul ve liseyi bitirdi.

Lise diplomasının ardından cezaevindeki vaktini değerlendirmek için üniversite okumaya karar veren Ertemoğlu, 2 yıl önce girdiği sınavında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı.

Ertemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevine girdiğinde ilkokul mezunu olduğunu belirterek, "Burada ortaokulu ve liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına girerek açıköğretimden halkla ilişkiler bölümünü kazandım. İkinci sınıfta okumaktayım." dedi.

Eğitim faaliyetleri sayesinde günlerini en iyi şekilde geçirdiğini ifade eden Ertemoğlu, "Bir şeylerle meşgul olmak insanı birtakım sorunlarından arındırıyor. Tabii boş kalırsanız devamlı bir şeyler düşünürsünüz. Bir şeylerle ilgilenildiği zaman insan kendini dışarıdan soyutluyor." ifadelerini kullandı.

Ertemoğlu, cezaevine girmeden önce esnaflık yaptığını ve okumanın içinde hep bir ukde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okumanın yaşı yok derler. Gerçekten de öyle. Önemli olan heves etmek. Bir şeyin başlangıcı istek. İstek, heves ve azim varsa olmayacak bir şey yok. Okumanın yaşı yok. 70-80 yaşında bile okuyan insanlar var. Bilgi önemli. Zaten bilgili insan en zararsız insandır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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