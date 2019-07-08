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Cezaevinde ailesiyle görüşürken kalp krizi geçirip öldü

2 saat önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, açık cezaevinde bulunan diş teknisyeni Kerem C. (49), eşi ve çocuklarıyla yaptığı açık görüş sırasında kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

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SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, açık cezaevinde bulunan diş teknisyeni Kerem C. (49), eşi ve çocuklarıyla yaptığı açık görüş sırasında kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Geyve Açık Cezaevi'nde meydana geldi. Verilen para cezasını ödeyemediği için cezaevinde yatan diş teknisyeni 3 çocuk babası Kerem C., ailesiyle açık görüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Ailesinin durumu bildirmesiyle gelen cezaevindeki sağlık görevlileri Kerem C.'ye ilk müdahalesini yaptı. Ancak cezaevine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kerem C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Sakarya, Geyve, Güncel
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