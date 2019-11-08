Son Dakika Haberleri: Cezaevinde ayakkabı bağcığıyla kendisini asan tutuklu hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevinde ayakkabı bağcığıyla kendisini asan tutuklu hayatını kaybetti

Cezaevinde ayakkabı bağcığıyla kendisini asan tutuklu hayatını kaybetti

7 saat önce

Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dün akşam saatlerinde 2 intihar vak'ası yaşandı.

Cezaevinde ayakkabı bağcığıyla kendisini asan tutuklu hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dün akşam saatlerinde 2 intihar vak'ası yaşandı. Tutuklu bulunan 25 yaşındaki şahıs banyoda kendini ayakkabı bağcığıyla asarak hayatını kaybederken, 26 yaşındaki diğer şahıs ise 2. kattan kendisini atarak intihar girişiminde bulundu.


Olay, Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunan 25 yaşındaki K.G. isimli tutuklu şahıs banyoda kendisini ayakkabı bağcığıyla asarak intihar etti. Diğer mahkumlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine K.G. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, olayın yaşandığı aynı saatlerde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklu bulunan 26 yaşındaki S.G. isimli diğer bir şahıs ise; 2. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında S.G., Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


İkinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan S.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Ferizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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