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Cezaevinde çocuklar "oyun alanı"

55 dakika önce

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkum kadınların yanında bulunan çocuklar için cezaevi içerisinde oyun alanı oluşturuldu.

Cezaevinde çocuklar
Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkum kadınların yanında bulunan çocuklar için cezaevi içerisinde oyun alanı oluşturuldu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce "İçimdeki Çocuk Projesi" kapsamında cezaevindeki mahkum kadınların çocuklarının gelişimini desteklemek, bakımlarına yardımcı olmak ve çocukların kendilerini "çocuk gibi" hissedebilmeleri için oyun alanı yapıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, oyun alanının açılışında yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumunda kreşe ihtiyaç duyulmaması temennisinde bulundu.
Açılışa ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Eldivan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur Göl ve cezaevinde annesinin yanında kalan çocuklar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:08 Kaynak: AA
Eldivan, Çankırı, Güncel
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