Cezaevinde din istismarı ile terör örgütleri hakkında konferans verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinde din istismarı ile terör örgütleri hakkında konferans verildi - Son Dakika

Cezaevinde din istismarı ile terör örgütleri hakkında konferans verildi

6 saat önce

Kilis'te, L Tipi açık ve kapalı cezaevinde Kilis Müftülüğü tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik "Din istismarını arkasına alarak FETÖ, DEAŞ,PKK,YPG ve benzeri terör örgütleri" konulu konferans düzenlendi.

Cezaevinde din istismarı ile terör örgütleri hakkında konferans verildi, System.String[]

Kilis'te, L Tipi açık ve kapalı cezaevinde Kilis Müftülüğü tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik "Din istismarını arkasına alarak FETÖ, DEAŞ ,PKK, YPG ve benzeri terör örgütleri" konulu konferans düzenlendi.


Konferansa Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar, Cezaevi Vaizleri Abdülhamit Oğraş ve Hasan Meşe katıldı. Konferansta Terör örgütlerinin Dini istismarı konulu sinevizyon gösterisi eşliğinde, " Din istismarı nedir?, FETÖ dini bir cemaat mi?, FETÖ nasıl bir zeminde doğdu?, FETÖ,DEAŞ,PKK terör örgütlerinin temel özellikleri?, Fetö,DEAŞ,PKK terör örgütleri kimleri ve neleri istismar etti. FETÖ,DEAŞ,PKK terör örgütlerinin ele başlarının İslama aykırı söylemleri, FETÖ, DEAŞ, PKK terör örgütleri yapılanmalarıyla nasıl mücadele edilmesi" konferans verildi. - KİLİS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü
Ankara'da etkisini gösteren kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
23:42 Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
23:40 Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İran misillemelerden vazgeçmeli" - Son Dakika
23:38 Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi (2) - Son Dakika
23:38 İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2) - Son Dakika
23:36 Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 23:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinde din istismarı ile terör örgütleri hakkında konferans verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]