Son Dakika Haberleri: Cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi
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Cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi

1 saat önce

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde cezevinde sağlık sorunu yaşayan 110 mahkum ve tutukludan 14'ü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde cezevinde sağlık sorunu yaşayan 110 mahkum ve tutukludan 14'ü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 110 mahkum ve tutuklu, kusma ve ishal şikayetiyle revire başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine cezaevine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontroller sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vali Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "110 kadar ishal vakası var. Sağlık ekipleri cezaevinde. 14 kişi hastaneye sevk edildi. Olaya müdahale ediliyor. Hayati tehlike yok. Gelişmelere göre takip ediyoruz." dedi.
Vali Bektaş, olayın neyden kaynaklandığına ilişkin araştırmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Bu arada İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Zonguldak, Beycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:19 Kaynak: AA
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