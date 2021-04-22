Cezaevinde görevli 5 personel koronavirüse yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Ferizli ilçesindeki L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüse yakalanan 5 personel ile bu kişilerin temaslıları karantinaya alındı.

Ferizli'deki Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 5 infaz koruma memuru koronavirüse yakalandı. Bu kişiler ile kendileriyle temas edenler, karantinaya alındı. Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve günlük olarak takip edildiği öğrenildi.