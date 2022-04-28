Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi

28.04.2022 15:53
Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Elmalı Cezaevi Jandarma Komutanlığında görevli erbaş ve erler ile infaz koruma memurları için iftar programı gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Elmalı Cezaevi Jandarma Komutanlığında görevli erbaş ve erler ile infaz koruma memurları için iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programına Vali Ersin Yazıcı, Elmalı Kaymakamı Halil Kazez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedat Soydemir, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, cezaevinde görevli erbaş, er ve infaz koruma memurları katıldı.

Vali Yazıcı ve İl Jandarma Komutanı Özfidan'ın kısa birer konuşma yaptığı program sonunda protokol üyeleri cezaevi personelleriyle sohbet etti.

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Jandarma, Antalya, İnfaz, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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