Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor - Son Dakika

Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor

6 saat önce

Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyorANKARA'nın Kalecik ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 40 hükümlünün çalıştığı Yumurta Tavukçuluk Atölyesi'nde günde ortalama 49 bin yumurta üretiliyor.

Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor

ANKARA'nın Kalecik ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 40 hükümlünün çalıştığı Yumurta Tavukçuluk Atölyesi'nde günde ortalama 49 bin yumurta üretiliyor. Öncelikle cezaevlerinde satışa sunulan yumurtalar için cezaevi yönetimi taleplere yetişmekte zorlu çekiyor.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Ankara'daki Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesine Yumurta Tavukçuluk Atölyesi kurdu. Yaklaşık 59 bin tavuğun bulunduğu atölyede 40 hükümlü sigortalı olarak çalışıyor. Hükümlüler her gün elde edilen yaklaşık 49 bin yumurtayı toplayarak, paketleyip hazır hale getiriyor. Önce ceza infaz kurumlarında satışa sunulan yumurtalar, resmi kurumlara da gönderiliyor. Ayrıca, tavuklar da zaman zaman ihaleyle satılarak, kamuya gelir elde ediliyor. Tesiste çalışan hükümlülere, yaptığı işe göre aylık 300 ile 500 TL arasında ücret ödeniyor.

'TAVUKLARA MÜZİK DİNLETİSİ'

Bu arada hükümlüler yaklaşık 59 bin tavuk için cezaevi yöntemine ilginç bir başvuruda bulundu. Hükümler, tavuklara müzik dinletilmesini istedi. Hükümlülerin bu istediği karşısında önce şaşkınlık yaşayan cezaevi yönetimi, daha sonra bu başvuruya onay verdi. Bunun üzerine, tavuklara müzik dinletilmeye başladı. İş Yurtları Kurumu Veteriner Sağlık Teknisyeni Burak Bal, "Hükümlüler hem işlerini yürütürken sevdikleri müzikleri dinliyorlar, hem de yumurtaları topladılar. Müzik uygulamasının ardından yaptığımız çalışma ve analiz sonrasında verimliliklerin yüzde 30 arttığını gözlemledik. Araştırmalarımızı iyice derinleştirdiğimizde müziğin tavukların strese girmesini ve dışarıdan içeri giren seslerin önüne müziğin geçtiğini tespit ettik. Şimdilerde hükümlüler mutlu, tavuklarımız mutlu" dedi.

Günlük ortalama 49 bin yumurta aldıklarını kaydeden Bal, yumurtaların kaliteli olması nedeniyle zaman zaman taleplere yetişmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor

Kalecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda günlük yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor
Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Yerli üretim 'Kargu'lar, hedeflere gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarla teröre nefes aldırmıyor Göçmenlerle birlikte kaçmaya çalışan Konyalı: 10 dakika boyunca dövdüler

Son Dakika Haberleri
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor
15:43 Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 16:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]