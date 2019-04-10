Son Dakika Haberleri: Cezaevinde İntihar

Cezaevinde İntihar

1 saat önce

Denizli D Tipi Kapalı Cezaevinde bir tutuklu, kendini koğuştaki kalorifer peteğine asarak intihar etti.

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Denizli D Tipi Kapalı Cezaevinde bir tutuklu, kendini koğuştaki kalorifer peteğine asarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, 2017 yılı Mart ayında Pamukkale ilçesindeki bir fabrikada bekçilik yapan Kamil Çoban, iş yerindeki diğer bekçi Hasan Utku'yu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiası ile tutuklandı. Yargılaması devam eden Çoban'ı görevliler sabah saatlerinde kalorifer borusuna asılı halde buldu. Çoban'ın cansız bedeni olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:32 Kaynak: İHA
Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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