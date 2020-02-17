Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikat - Son Dakika
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Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikat

6 saat önce

SİİRT'te, jandarma özel harekat timlerinin katımıyla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum'unda, meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikat, System.String[]

SİİRT'te, jandarma özel harekat timlerinin katımıyla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum'unda, meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla tatbikat düzenlendi. Jandarma özel harekat timlerinin de yer aldığı tatbikata 220 personel ve 2 arama köpeği de katıldı. Tatbikatı izleyen Cumhuriyet Savcısı Ünal Üstünsoy, bu tür tatbikatların devam edeceğini belirterek, tatbikatta amacın meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek için hazırlıklı olmak olduğunu söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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