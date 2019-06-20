Son Dakika Haberleri: Cezaevinde kalan çocuklar için oyun odası ve kütüphane
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevinde kalan çocuklar için oyun odası ve kütüphane

47 dakika önce

Aydın'da Beşiktaşlılar Derneği, E Tipi Kapalı Cezaevinde çocuklar için oyun odası ve kütüphane düzenledi.

Cezaevinde kalan çocuklar için oyun odası ve kütüphane, System.String[]
Aydın'da Beşiktaşlılar Derneği, E Tipi Kapalı Cezaevinde çocuklar için oyun odası ve kütüphane düzenledi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin kadın kolları üyeleri, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında cezaevinde çocuklar için oyun odası ve kütüphane düzenlendi.
Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Taşkın Cerit, kadın taraftarların anlamlı bir projeye imza attığını söyledi.
Cerit, "Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinde mahkum anneler ile birlikte kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyun odası ve kütüphane tefriş ettik. Duvarların ardında ki yaşamı, tutsak bedenlerindeki özgür ruhlarına bir nebze de olsa yansıtmak istedik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Talat Bulut'tan "Rol arkadaşına aşık oldun mu?" sorusuna dobra cevap Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan 2 kadın şikayetçi olmuş Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinde kalan çocuklar için oyun odası ve kütüphane
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]