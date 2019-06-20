Cezaevinde kalan çocuklar için oyun odası ve kütüphane

Aydın
'da Beşiktaşlılar Derneği, E Tipi Kapalı Cezaevinde çocuklar için oyun odası ve kütüphane düzenledi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin kadın kolları üyeleri, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında cezaevinde çocuklar için oyun odası ve kütüphane düzenlendi.
Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Taşkın Cerit, kadın taraftarların anlamlı bir projeye imza attığını söyledi.
Cerit, "Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinde mahkum anneler ile birlikte kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyun odası ve kütüphane tefriş ettik. Duvarların ardında ki yaşamı, tutsak bedenlerindeki özgür ruhlarına bir nebze de olsa yansıtmak istedik." dedi.