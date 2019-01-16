Cezaevinde Kalmak Zorunda Olan Minikler İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi
33 dakika önce
Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu, Denizli T Tipi Cezaevinde annesiyle birlikte kalmak zorunda olan çocuklar için giysi, bez, mama ve oyuncak bağışı projesi düzenledi.
Pamukkale Üniversitesi Buldan
Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu, Denizli
T Tipi Cezaevinde annesiyle birlikte kalmak zorunda olan çocuklar için giysi, bez, mama ve oyuncak bağışı projesi düzenledi.
Öğrenci Topluluğunun Danışmanı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kaya
, Buldan halkına ve öğrencilere, sosyal sorumluluk projesine yapmış oldukları destek için teşekkür etti. Kaya, toplum için faydalı sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Denizli T Tipi Cezaevine götürülerek yetkililere teslim edildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: İHA
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