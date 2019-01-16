Son Dakika Haberleri: Cezaevinde Kalmak Zorunda Olan Minikler İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Cezaevinde Kalmak Zorunda Olan Minikler İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

33 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu, Denizli T Tipi Cezaevinde annesiyle birlikte kalmak zorunda olan çocuklar için giysi, bez, mama ve oyuncak bağışı projesi düzenledi.

Cezaevinde Kalmak Zorunda Olan Minikler İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu, Denizli T Tipi Cezaevinde annesiyle birlikte kalmak zorunda olan çocuklar için giysi, bez, mama ve oyuncak bağışı projesi düzenledi.

Öğrenci Topluluğunun Danışmanı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kaya, Buldan halkına ve öğrencilere, sosyal sorumluluk projesine yapmış oldukları destek için teşekkür etti. Kaya, toplum için faydalı sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Denizli T Tipi Cezaevine götürülerek yetkililere teslim edildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

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