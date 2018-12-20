Cezaevinde Kavga: 2 Gardiyan Yaralandı, 1 Gözaltı
13 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga çıktı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga
çıktı. Olayda 2 gardiyan yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra ilçedeki T Tipi Cezaevi kampüsünde meydana geldi. Cezaevinde bulunan mahkumu ziyarete gelen yakınları ile gardiyanlar arasında kapının geç açıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle gardiyanlar Uğur Altay
ve Hakkı Galip Yekta mahkum yakınları tarafından dövüldü. Kavga cezaevinde görevli askerlerin müdahalesi ile sonlanırken, yaralanan gardiyanlar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis
kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:43 Kaynak: DHA
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