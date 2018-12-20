Son Dakika Haberleri: Cezaevinde Kavga: 2 Gardiyan Yaralandı, 1 Gözaltı

Cezaevinde Kavga: 2 Gardiyan Yaralandı, 1 Gözaltı

13 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga çıktı.

Cezaevinde Kavga: 2 Gardiyan Yaralandı, 1 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga çıktı. Olayda 2 gardiyan yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra ilçedeki T Tipi Cezaevi kampüsünde meydana geldi. Cezaevinde bulunan mahkumu ziyarete gelen yakınları ile gardiyanlar arasında kapının geç açıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle gardiyanlar Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta mahkum yakınları tarafından dövüldü. Kavga cezaevinde görevli askerlerin müdahalesi ile sonlanırken, yaralanan gardiyanlar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:43 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga Cezaevinde Gardiyanlar ile Mahkum Yakınları Arasında Kavga Çıktı! Yaralılar Var

Sivas'ta Birlikte Alkol Aldıkları Arkadaşlarını Bıçaklayan 2 Genç Kız, Gözaltına Alındı Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:59:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinde Kavga: 2 Gardiyan Yaralandı, 1 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]