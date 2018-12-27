Cezaevinde Konser Etkinliği

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde, Hataylı sanatçı Mehmet Atilay konser verdi.

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde, Hataylı sanatçı Mehmet Atilay konser verdi.



Kurumdan yapılan açıklamaya göre, konserde sanatçı Atilay, çeşitli türküler seslendirdi.



Konsere kurum yöneticileri ve personelleri, hükümlü ve tutuklular katıldı.



Konserin sonunda Sosyal Hizmet Uzmanı Orhan Çağlar, Atilay'a, günün anısına teşekkür belgesi verildi.

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