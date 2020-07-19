Cezaevinde Kovid-19'a yakalandığı düşünülen Honduraslı gazeteci öldü - Son Dakika

Hernandez ve ailesini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla itham eden Romero, eski Başsavcı Rigoberto Cuellar'ın eşi Sonia Inez Galvez Ferrari hakkındaki haberi nedeniyle 2016'da karalama suçundan hüküm giymişti.

Eski Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya da Romero'nun ölümünü "Hernandez rejiminin cinayeti" olarak nitelendirdi.

Honduras 'da Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i hedef alan eleştirileriyle tanınan bir gazeteci, cezaevinde kaptığı düşünülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

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