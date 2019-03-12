Cezaevinde Mahkumlar Arasında Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
Çorum'da cezaevinde kalan bir hükümlü, tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü.
Çorum
'da cezaevinde kalan bir hükümlü, tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, saat 04.00 sıralarında Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T'nin (26), aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. (36) ve Ç.Y. (25) tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı, F.T'nin otopsi işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:42 Kaynak: AA
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