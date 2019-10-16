Cezaevinde mahkumu darbederek öldüren sanıklara hapis

Bursa'da, cezaevinde bir mahkumun darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 5 sanığa, 8 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklu yargılanan İbrahim Çapur (33) ve Ünal Kapancıgil (34) ile tutuksuz sanıklar U.A. (44) ve Ö.T'nin (30) yanı sıra tarafların avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar H.G. (18), Muhammed Mardinli (20) ve Savaş Madak (23) ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla celseye katıldı.

Annesi Mazez Bakıryapan'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Selçuk Bakıryapan'ı cezaevindeki koğuşunda döverek öldürmekle suçlanan sanıklar, olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Toplanan delillere göre, Bakıryapan'ın öldürülmesine ilişkin "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama hali" tespitinde bulunan mahkeme heyeti, sanık Kapancıgil'in cinayet sırasında giydiği botu da silah olarak saydı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Ünal Kapancıgil'i 11 yıl 8 ay, Muhammed Mardinli, Savaş Madak, İbrahim Çapur ve H.G'yi ise 8 yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanıklar U.A. ve Ö.T'nin ise beraatine karar verildi.

Olay

Bursa'da, 19 Ocak 2016'da annesini 243 yerinden bıçakladığı iddiasıyla dava açıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden şizofreni raporu verilen Selçuk Bakıryapan hakkında mahkeme, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırmıştı.



Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2016'da sabah sayımında infaz koruma memurlarına yanıt veremeyince rahatsız olduğu anlaşılıp ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış, yoğun bakımda 22 gün sonra hayatını kaybetmişti.



Bakıryapan için hazırlanan ve mahkemeye sunulan otopsi raporunda, "Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmiş, 5'i tutuklu 7 sanık hakkında dava açılmıştı.