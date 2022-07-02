Cezaevinde öğrendiği ahşap işlemeciliğini devlet desteğiyle mesleği haline getirdi - Son Dakika
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Cezaevinde öğrendiği ahşap işlemeciliğini devlet desteğiyle mesleği haline getirdi

02.07.2022 11:04

Osmaniye'de bir süre kaldığı cezaevinde ahşap işçiliğini öğrenen eski hükümlü, devletin sağladığı hibe desteğiyle iş yerini açtı.

Osmaniye'de bir süre kaldığı cezaevinde ahşap işçiliğini öğrenen eski hükümlü, devletin sağladığı hibe desteğiyle iş yerini açtı.

Karıştığı bir kavga nedeniyle 3 yıl cezaevinde kalan Cemal Can Pinegöz, bu sürede kurumdaki ahşap işçiliği kursuna katıldı.

Ahşap işçiliğini öğrenen Pinegöz, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak cezaevinden çıktıktan sonra bir süre iş aradı.

İş bulamayan ve birçok yerden "ret" cevabı alan Pinegöz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla haberdar olduğu İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Hazırladığı mobilya işçiliği projesinin hibe desteğine uygun bulunmasıyla Pinegöz, cezaevinde öğrendiği ahşap işlemeciliğini devlet desteğiyle mesleği haline getirerek 1,5 yıl önce iş yerini açtı.

Cemal Can Pinegöz, AA muhabirine, İŞKUR'un projesi sayesinde kendi işinin patronu olduğunu anlattı.

Ahşap işçiliğini cezaevinde kaldığı sürede öğrendiğini anlatan Pinegöz, denetimli serbestlik sürecini tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 yıl İstanbul'da bu iş üzerine kendini geliştirdiğini belirtti.

Pinegöz, bu süreçte haberdar olduğu hibe desteğine başvurduğunu ve kendi iş yerini açma şansı yakaladığını aktardı.

-"Hedefim, daha geniş bir iş yeri açmak"

Ekmek teknesinde ahşap tasarımıyla ilgili işler sayesinde geçimini sağladığını belirten Pinegöz, şöyle devam etti:

"Devletin desteğiyle kendi iş yerini açmak çok güzel bir şey. Gelecekteki hedefim, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alarak imalat üzerine daha geniş bir iş yeri açmak. Bir mahkum olarak iş bulmak çok zor. Gidiyorsun bir yerle anlaşıyorsun, sabıka kaydını görünce sıkıntı yaşanıyor. Sabıka kaydın olduğu sürece iş bulman çok zor. Bu nedenle ben iş yerimi büyüttükten sonra yanımda çalışacak elemanların benim gibi eski mahkum olmasını isterim."

Pinegöz, kendisi gibi cezaevinden çıkan kişilere istihdam sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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