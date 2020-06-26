Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli araç yaptı

Bursa'da yaşayan Hasan Duman, 30 yıl boyunca kaldığı cezaevinde öğrendiği bilgilerle tahliye olduktan sonra elektrikli araç üretmeyi başardı.



İki tekerlekli olan, tek ve iki kişilik modelleri bulunan elektrikle çalışan araçları Hasan Duman, uzun çalışmaları sonucu üretmeyi başardı. İki teker üzerinde giden ve 10 bin liraya mal ettiği araçları 17 bin 500 liradan satışa sunuyor. Çok beğenilen araçlar iki dev tekerlek üzerinde gidiyor ve asla devrilmiyor. Görenlerin hayran olduğu araçlar o kadar ilgi çekiyor ki yolda bu araçları görenler bir daha bakıyor. Araçlar 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. Doldurulan şarjla 4 saat yol kat edebiliyor. Bu araçları geliştirmeyi düşünen Duman, üzerine güneş enerjisi panelleri koyup şarj sorununu bitirmeyi hedefliyor.



İlginç şeylere merak duyduğunu ifade eden Hasan Duman (62) "Ben maket ustasıyım uzun yıllar maket yaptım. Babamdan gelen bir el becerisi var. Aracın başka şeklini yapmıştım üzerinde çalışa çalışa bu hale geldi. Bu araçlar elektrikle çalışıyor. Ortaya güzel bir ürün çıktı bunu biraz daha geliştirmeyi hedefliyorum. Araç şarjla 4 saat yol gidebiliyor. Saatte 20 kilometre hız yapıyor. Aracı istersek daha da hızlandırabiliriz. Bu aracı ilk defa görenler merakla bakıyor. Ben aracı yaparken Semih ve Muhammet kardeşlerimden yardım aldım. Ben 30 yıl 6 ay cezaevinde kaldım. Buradan her çıkan tekrar cezaevine dönecek diye bir kural yok. Cezaevinde insan kendini geliştirerek bir şeyler üretebilir. Bu yaptığım araçta cezaevinde okuduğum bilgilerin çok faydası oldu. Bu aracı orada öğrendiğim bilgilerle yaptım. Babadan gelen bir merakta var bu aracı 4 yılda tasarladım. 10 bin liraya mal ettim. 17 bin 500 liradan satmayı düşünüyorum. Talepler gelmeye başladı" dedi. - BURSA