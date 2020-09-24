Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla çeşitli heykeller yapıyor - Son Dakika

Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla çeşitli heykeller yapıyor

Evin önündeki ahşap heykelleri gerçek insan sanarak selam veriyorlar

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan Mithat Genç, 19 yıl önce girdiği cezaevinde hobi olarak başladığı oymacılıkla çeşitli heykeller yapıyor.

İlçeye bağlı Esenköy'de yaşayan 66 yaşındaki Mithat Genç, 2001 yılında girdiği cezaevinde hobi olarak oymacılık yapmaya başladı. Geyik, karaca ve yaban tekesi gibi hayvan heykelleri yapmaya başlayan Genç, daha sonra ağaç kütüklerini oyarak yaptığı insan heykellerini evin önünde süs olarak sergilemeye başladı. Bir adam, iki kadın ve iki çocuk heykeli yapan Genç, heykellere kıyafetler giydirdi. Evde kimse olmadığında evinin önünde duran ahşap heykelleri, köy halkı gerçek insan sanarak selam veriyor. Köydeki çocuklar da ahşap çocuk heykellerle arkadaşlarıymış gibi oyun oynayarak vakit geçiriyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Mithat Genç, oymacılık hevesinin cezaevinde başladığını belirterek, "Cezaevinde diğer arkadaşlar başka işler yapıyorlardı. Bende düşündüm, doğa hayvanlarına döndüm. Boğa, karaca ve yaban tekesi yaptım. Ondan sonra heykellere geçtim. Yakın bir zaman önce oymacılık işini yavaşlattım. Ama yine döneceğim" diye konuştu.

Yaptığı eserleri gördükçe dinlendiğini ifade eden Genç, heykelleri yaparken stres attığını dile getirdi.

Genç, heykel yapımında Ihlamur, Kavak ve Kelebek gibi yumuşak ağaçları kullandığını söyledi.

Genç, dışarıdan gelen vatandaşların heykelleri gerçek zannedip selam verdiklerini de kaydetti.