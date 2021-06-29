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Cezaevinde ölü bulunan teknoloji dünyası milyarderi John McAfee'nin intihar ettiği iddiası - Son Dakika

Cezaevinde ölü bulunan teknoloji dünyası milyarderi John McAfee'nin intihar ettiği iddiası

29.06.2021 16:07
Cezaevinde ölü bulunan teknoloji dünyası milyarderi John McAfee'nin intihar ettiği iddiası, System.String[]

Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. McAfee'nin, "Eğer kendimi öldürdüğümü söylerlerse bilin ki öldürüldüm" ifadesini sağ koluna dövme olarak yazdırması, olayın cinayet olabileceği iddialarını gündeme getirmişti. Ön otopsi raporuna göre McAfee'nin intihar ettiği kesinleşti.

75 yaşındaki Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barcelona'daki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu. Katalan Adalet Bakanlığı, McAfee'nin ölümünde her şeyin intihara işaret ettiğini belirtmişti. Yüksek mahkeme, McAfee'yi vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.

ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR OLARAK DOĞRULANDI

Ünlü yazılımcı John McAfee'nin ABD'ye iadesine izin verilmesinden sadece birkaç saat önce hayatını kaybetmesi akıllarda soru işareti bırakırken, İspanyol hapishanesinde yapılan ön otopsiye göre, ölüm nedeni intihar olarak doğrulandı.

KOLUNDAKİ DÖVMESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

McAfee, 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda, ölüm tehditleri aldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "ABD yetkililerinden "Senin için geliyoruz McAfee! Senin, kendini öldürmen için geliyoruz" diyen ince mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Eğer kendimi öldürürsem bilin ki ben yapmadım, öldürüldüm. Sağ kolumu kontrol edin."

CEBİNDE BİR İNTİHAR NOTU BIRAKTIĞI BİLDİRİLDİ

McAfee, İspanya'da sekiz ay hapis yattıktan sonra Çarşamba günü ABD'ye iade edilmek üzereydi. Ön otopsi raporuna göre, McAfee'nin hücresinde kendini astığı, iddiaya göre, cezaevi çalışanları tarafından duruşma öncesi bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca pantolonunun cebinde bir intihar notu bıraktığı bildirildi.

Cezaevinde ölü bulunan teknoloji dünyası milyarderi John McAfee'nin intihar ettiği iddiası

İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezaevinde ölü bulunan teknoloji dünyası milyarderi John McAfee'nin intihar ettiği iddiası - Son Dakika Dünya


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