Son Dakika Haberleri: Cezaevinde Ölümde, İnfaz Koruma Memurlarına İhmal Davası

Cezaevinde Ölümde, İnfaz Koruma Memurlarına İhmal Davası

1 saat önce

BURSA'da, annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ın (43), kaldığı cezaevinde hükümlü ve tutuklular tarafından dövülerek öldürülmesi olayında ihmalleri olduğu iddia edilen 7 infaz koruma memurunun yargılanmasına başlandı.

Cezaevinde Ölümde, İnfaz Koruma Memurlarına İhmal Davası, System.String[]
BURSA'da, annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ın (43), kaldığı cezaevinde hükümlü ve tutuklular tarafından dövülerek öldürülmesi olayında ihmalleri olduğu iddia edilen 7 infaz koruma memurunun yargılanmasına başlandı. 'Görevi ihmal' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti.

Selçuk Bakıryapan, annesi Mazez Bakıryapan'ı 19 Ocak 2016 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde 243 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Selçuk Bakıryapan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanan Bakıryapan'a,  İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak, tedavi edilmesini karar verildi. Ancak, Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Selçuk Bakıryapan, kaldığı koğuşta, geçen yıl 12 Haziran günü feci şekilde dövüldü. Yatağında baygın bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, 22 gün sonra da hayatını kaybetti.

Koğuşta sürekli dövüldüğü iddia edilen Selçuk Bakıryapan'ın, öldürülmeden önce tutuklular tarafından dövüldüğünü infaz koruma memurlarına aktardığı öne sürülen anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Bakıryapan'ın, el hareketleri ile gardiyanlara bir şeyler anlatması dikkat çekti. Bu konuşmayı duyduğu öne sürülen sanıklar arasındaki Emre Nuri Korkut'un, koğuşa giderek diğer kişilere söylediğini, ardından da Bakıryapan'ın feci sekilde dövüldüğü ortaya çıktı. CD çözümünü yapan bilirkişi de Selçuk Bakıryapan'ın, heyecanlı ve vücut dilini kullanarak, el hareketleriyle infaz koruma memurlarına bir şeyler anlattığının görüldüğünü belirtti.

Bakıryapan'ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla 7 sanığın Bursa 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, 7 infaz koruma memuru hakkında da 'görevi ihmal' suçundan dava açıldı.  Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan infaz koruma memurları, ilk duruşmada suçlamaları reddetti. İnfaz koruma memurları, Selçuk Bakıryapan'ın kendilerine dövüldüğüne ilişkin herhangi bir söylemediğini, ilaç değişikliğinden bahsettiğini ileri sürdü.

Selçuk Bakıryapan'ın ablası Saniye Durmaz, sanıklardan şikayetçi olurken, duruşma ertelendi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Bursa, Selçuk, Güncel
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