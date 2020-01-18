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Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ın sağlığı ne durumda?
1 saat önce
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde 26 Kasım 2019 tarihinde rahatsızlanmasının ardından geçen bir buçuk ayda hastalığın teşhisi yapılmadı. Peki, rahatsızlığı sırasında neler yaşandı? Şu an tedavi süreci nasıl ilerliyor
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 26 Kasım 2019 tarihinde rahatsızlanmasının ardından geçen bir buçuk ayda hastalığın teşhisi yapılmadı.
Geçen bu süre içinde Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu, tedavi süreci ve rahatsızlığına ilişkin ne gibi gelişmeler yaşandığının yanıtını aradık. Alanında uzman bağımsız doktorlar tarafından bir, iki hafta içinde hastalığına ilişkin rapor kamuoyuna açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:13
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