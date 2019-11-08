Cezaevinde salça ve makarna üretilecek

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde kurulacak iki fabrikada makarna ve salça üretilerek, elde edilen ürünler diğer cezaevlerindeki tutuklu ve mahkumların tüketimi için değerlendirilecek.



"Cumhuriyetimizin 100. Yıl Hedeflerine Doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında cezaevinde kurulacak 2 fabrikada, Türkiye'deki farklı cezaevlerinde kalan mahkümlar için salça ve makarna üretilecek.



Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, "İş Yurtları" bünyesinde kurulacak Makarna ve Salça Fabrikalarında mahkümlarca üretilecek ürünler, Türkiye'deki cezaevlerinde tüketime sunulacak.



Tesislerin kurulacağı Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi yerleşkesinde incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu alan hakkında ilgililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet'in 100. yılında Sivas'ta 100 fabrika kurmayı hedeflediklerini belirterek, Makarna ve Salça İşleme Fabrikası kurulması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin iş yurtları bünyesinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.



Vali Ayhan, Sivas Valiliği öncülüğünde, Sivas Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sivas İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve diğer paydaşların bir araya geldiğini dile getirdi. Fabrikaları gelecek yıl ilimize kazandıracaklarını aktaran Vali Salih Ayhan, "Burada hükümlüler çalıştırılacak. Amacımız Sivas'ın coğrafyasındaki tarım potansiyelinin, hammaddelerin kullanılmasını ve bölgede heyecan oluşmasını sağlamak. Çiftçimiz, ürettiği buğdayını burada değerlendirecek. Bu toprakların buğdayı, ülkenin birçok şehrine dağılan tonlarca makarna olacak. Kırsalda üretilen ve kurulacak seralarda yetiştirdiğimiz domatesler, burada salça olacak" ifadelerini kullandı.



Sivas'ın 2023 yılında 100 fabrikayı bünyesine katacağını vurgulayan Vali Salih Ayhan, "İnşallah Sivas hep istihdamla, katma değeri yüksek üretimle adından söz ettirecek. İnşallah Demirağ Organize Sanayimizi bitirdiğimizde 100 fabrika hedefimizi de geçeceğiz. Kamu kurumlarının gücüyle 29 Ekim tarihinde Yem Fabrikası ile Süt İşleme Tesisleri'nin temeli atıldı. Şimdide Salça ve Makarna Fabrikamızın temellerini atacağız." dedi.



Kurulacak fabrikalarda istihdam edilecek mahkümların meslek sahibi olup, cezalarını çektikten sonra sektörde iş imkanı bulacağına işaret eden Vali Ayhan, hükümlülerin topluma sorunsuz ve rehabilite edilmiş olarak kazandırılmalarının önemine vurgu yaptı.



Özel Sektörle Rekabet Edilmeyecek



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de şehirdeki fikir ve eylem birliğinin önemine dikkati çekerek, "Hem cezaevlerinde kalan mahkümların topluma kazandırılması, ıslah edilmesi hem de üretime katkı sağlayacak işletmelerin açılması noktasında birliktelik ortaya konuldu. İnşallah 2020 yılının ilk yarısında üç kurumun ortak iradesiyle Sivas'ta makarna ve salça üretim tesisini kurarak faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.



Özel sektörle rekabet edecek bir anlayışlarının olmadığının altını çizen Başkan Bilgin, özel sektöre destek olacak, yol gösterecek, rol model olacak ve vizyon koyacak projeleri hayata geçirmeyi arzuladıklarını kaydetti.



5 Ton ile Başlayıp 100 Tonluk Kapasiteye Çıkacak



Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da modern ceza infaz sistemlerinde hükümlülerin sağlıklı düşünen, üreten ve rehabilite edilen bireyler olarak topluma kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.



Hükümlülerin bileğine altın bilezik takarak topluma kazandırmayı arzuladıklarına değinen Uğurlu, "Her iki tesisimizde günlük 5'er tonla başlayıp, ilerleyen zamanda 100 ton kapasiteye çıkacağız. Başlangıçta 75'er hükümlümüz, toplamda ilk etapta 200 hükümlümüz istihdam edilecek. Kapasiteyi artırdığımızda da yüzlerce hükümlümüzle üç vardiya çalışacak şekilde tesislerimizi kuracağız. Amacımız özel sektörde bu işleri yapan esnafımızla rekabet etmek, onların önünü kesmek değil. Amacımız onlara kalifiye elamanlar yetiştirmek. Bu tesisler, Sivas ekonomisi için bir rol model olacak." şeklinde konuştu.



Fabrikalarda üretilecek ürünlerin serbest piyasaya yönelik olmayacağına da işaret eden Başsavcı Uğurlu, ürünlerin büyük çoğunluğunun ceza infaz kurumlarına gönderileceğini söyledi.



Üretim tesislerinde kullanılacak buğday ve domates hammaddeleri için çiftçilerle sözleşme yapılacağını ve alım garantisi verileceğini de aktaran Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas'ın bu noktadaki potansiyelini daha da artıracaklarını sözlerine ekledi. - SİVAS