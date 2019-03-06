Son Dakika Haberleri: Cezaevinde Şoför Dehşeti: Uzman Çavuş Bıçaklanarak Öldürüldü

Cezaevinde Şoför Dehşeti: Uzman Çavuş Bıçaklanarak Öldürüldü

8 dakika önce

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför, tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevinde Şoför Dehşeti: Uzman Çavuş Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför, tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü.

Olay bugün saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Açık görüş ziyaret kabul yerinde görevli Uzman Çavuş H.Ç.K ile cezaevinde görevli şoför F.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.D. eline geçirdiği bıçakla, Uzman Çavuş H.Ç.K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da bıçakla intihara teşebbüste bulunan zanlı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Ardahan, 3. Sayfa
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