Cezaevinde sürpriz deprem tatbikatı - Son Dakika
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Cezaevinde sürpriz deprem tatbikatı

6 saat önce

Elazığ Sivrice depreminde kapalı cezaevinin hasar gördüğü Adıyıman'daki açık cezaevinde ise sürpriz bir deprem tatbikatı yapıldı.

Cezaevinde sürpriz deprem tatbikatı, System.String[]

Elazığ Sivrice depreminde kapalı cezaevinin hasar gördüğü Adıyıman'daki açık cezaevinde ise sürpriz bir deprem tatbikatı yapıldı. Çökme ihbarı ile çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Kapalı ceza İnfaz kurumunun hasar gördüğü ve boşaltıldığı Adıyaman'ın Açık Ceza İnfaz Kurumunda ise deprem tatbikatı yapıldı. Gerçekleştirilen geniş katılımlı, kapsamlı ve gerçeğini aratmayan tatbikatta, cezaevi yönetimi senaryo gereği 112 Acil Sağlık ekipleri,polis, itfaiye, AFAD ekipleri ve doğal gaz, elektrik firması teknik porsonellerini arayarak, acil durum ihbarında bulundu. Cezaevinde çökme anonsunun ardından alarma geçen ekipler, tam teçhizatlı bir şekilde ve kısa sürede bölgeye intikal etti. Bir süre cezaevi binasının önünde bekleyen ve ihbarın senaryo gereği olduğunu öğrenen ekipler, tatbikatın sona ermesinin ardından normale döndü. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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