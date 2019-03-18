Cezaevinde Tartıştığı Hükümlüyü Yaralayıp Firar Etti, Yakalandı
36 dakika önce
KOCAELİ'de, yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra firar eden K.E. (23), yakalandı.
KOCAELİ'de, yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra firar eden K.E. (23), yakalandı. Kandıra
Yarı Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan K.E., geçen hafta tartıştığı ve yağma suçundan hükümlü olan M.A.'yı (28) kesici aletle yüzünden yaralayıp firar etti. M.A. ise Kocaeli Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, K.E.'yi firar ettikten yaklaşık 1 hafta sonra İzmit
ilçesine bağlı Fatih Mahallesi
'nde yakaladı. Hırsızlık ve infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:34 Kaynak: DHA
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