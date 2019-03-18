Son Dakika Haberleri: Cezaevinde Tartıştığı Hükümlüyü Yaralayıp Firar Etti, Yakalandı

Cezaevinde Tartıştığı Hükümlüyü Yaralayıp Firar Etti, Yakalandı

36 dakika önce

KOCAELİ'de, yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra firar eden K.E. (23), yakalandı.

Cezaevinde Tartıştığı Hükümlüyü Yaralayıp Firar Etti, Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'de, yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra firar eden K.E. (23), yakalandı.

Kandıra Yarı Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan K.E., geçen hafta tartıştığı ve yağma suçundan hükümlü olan M.A.'yı (28) kesici aletle yüzünden yaralayıp firar etti. M.A. ise  Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, K.E.'yi firar ettikten yaklaşık 1 hafta sonra İzmit ilçesine bağlı  Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Hırsızlık ve infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:34 Kaynak: DHA

Kandıra, Kocaeli, Güncel
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