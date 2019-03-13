Cezaevinde Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'nde "bağımlılıkla mücadele" konulu tiyatro oyunu sahnelediTekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelenen oyun, hükümlü ve tutuklular tarafından ilgiyle takip edildi.

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'nde "bağımlılıkla mücadele" konulu tiyatro oyunu sahneledi



Tekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelenen oyun, hükümlü ve tutuklular tarafından ilgiyle takip edildi.





Yaklaşık 2 saat süren oyunda uyuşturucu kullanımının zararlarına, uyuşturucu yüzünden hüküm giyenlerin çektiği sıkıntılara dikkat çekildi.





Hükümlü ve tutukluların da izlediği oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.



Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Müftüsü İsmail İpek, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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