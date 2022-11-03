Hapisteki Selahattin Demirtaş, Elon Musk'a tweet attı: Mavik tik için para ödemesi gereken taraf siz olmalısınız

Hapiste bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alması nedeniyle büyük yankı uyandıran Elon Musk hakkında bir tweet paylaştı.

TWİTTER'DA 'MAVİ TİK'İ ÜCRETLİ YAPMAYI PLANLIYOR

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, yaptığı paylaşımda Twitter'ın sadece reklamverenlere güvenemeyeceğini ve mavi tiki ücretli yapmayı planladıklarını söyledi. Musk'a başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden tepki geldi.

DEMİRTAŞ DA TWEET ATTI

Hapiste bulunan Selahattin Demirtaş da Musk'a bir tweet attı. Demirtaş, "Merhaba Elon! Platformu satın alır almaz mavi tik ile oynamanız hiç hoş değil. Siz patronlar, zaten kullanıcılardan para kazanıyorsunuz. Yani, ödemesi gereken siz olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?" dedi.