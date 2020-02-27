Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için "sportif kurslar odası" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için 'sportif kurslar odası' kuruldu - Son Dakika

Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için "sportif kurslar odası" kuruldu

7 saat önce

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin kullanabilecekleri "sportif kurslar odası" kuruldu.

Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin kullanabilecekleri "sportif kurslar odası" kuruldu.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliğiyle, bir dönem koğuş olarak kullanılan ve atıl durumda bulunan cezaevinin son katı, masa tenisi, satranç, dart, hava hokeyi, mangala ve langırt gibi oyunların oynanabileceği spor salonuna dönüştürüldü.


Salonun açılışı Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından yapıldı.

Cezaevi konferans salonunda verilen konserin ardından konuşan Başsavcı Bektaş, son 2 aydır ÇATOM desteği ile güzel çalışmaların yapıldığını söyledi.

Modern toplumlarda ceza infaz kurumlarının, kişilere eziyet etmek, bir yere kapatmak, bazı şeylerden mahrum bırakmak amacı gütmediğini belirten Bektaş, "Artık temel amaç, 'Kişiyi topluma nasıl kazandırırız, burada kişiye ne katarız?' olmalı. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Biz de Mardin Ceza İnfaz Kurumu içerisinde Bakanlığımızdan aldığımız izinle bu doğrultuda çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Tutukluların varsa bazı yeteneklerini açığa çıkarmak ya da onları belli bir mesleğe yönlendirmek, çıktıkları zaman hayata daha kısa sürede adapte olmalarını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bektaş, bu kapsamda bir süredir atıl durumda bulunan alanı hem olumlu zaman geçirmeleri hem de eğlenirken bir şeyler öğrenmeleri için spor salonuna dönüştürdüklerini aktardı.

Bektaş, açılışı yapılan salonda hükümlülerin günün belirli saatlerinde etkinliklerde bulunacağını kaydetti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş da ÇATOM olarak böyle alanlarda faaliyet göstermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Başsavcı Bektaş ve Mardin Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, göreve yeni başlayan infaz ve koruma memurlarına Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen tebrik belgesi, kurslarda başarı gösteren hükümlü ve tutuklulara da katılım belgesi verdi.

Başsavcı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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