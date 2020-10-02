Cezaevinde usulsüz rapor düzenleyenlere 10 tutuklama - Son Dakika

MERSİN'de Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi. Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Ardından da şafak vakti operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.10 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan şüpheliler yoğun güvelik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i adli kontrol kararıyla serbest kalırken 10'u ise tutuklandı.