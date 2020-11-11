Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketi iş kapısı oldu - Son Dakika

MANİSA'da yaşayan Mehmet Saraç (55), cezaevinde koğuş arkadaşından öğrendiği maket gemi yapımını gelir kapısına dönüştürdü. Fanatikler için tuttuğu takımların renklerini taşıyan maket gemileri de yapan Saraç, 200 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

Sarıgöl ilçesinde yaşamını sürdüren 2 çocuk babası Mehmet Saraç, baba mesleği olan saraçlık mesleğinin teknolojiye yenik düşmesi üzerine İstanbul'a taşınarak, elektronik eşyaların satıldığı dükkan açtı. 2001 yılında çek kanununa muhalefet suçundan hüküm giyen Saraç önce 3 ay Metris Cezaevi'nde sonra da Çanakkale Biga Cezaevi'nde cezasını çekti. Burada koğuş arkadaşını izleyerek maket yelkenli tekne yapımını öğrenen Saraç, cezaevinden çıktıktan sonra maket gemi yapımını sürdürdü. Gelen talepler üzerine işlerini büyüten Saraç, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek, maket gemi yapımından geçimini sağlamaya başladı. Mukavva, suntalam, ince tel, yapıştırıcı, boya ve misina kullanarak yaptığı gemi maketlerini LED ışıklarla da süsleyip 19 yıldır Sarıgöl'ün yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına satıyor. Fanatikler için tuttuğu takımların renklerini taşıyan maket gemiler de yapan Saraç, 200 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

'GÖREN BANA YAP' DEDİ, İŞLERİ BÜYÜDÜYaptığı maket gemileri ilk zamanlarda çevresindeki dostlarına hediye eden Saraç, beğenilmesi ve gelen talepler üzerine bunu geçim kaynağı haline getirdiğini söyledi. Saraç, "Asıl mesleğim saraçlık. Artık bizim meslek ölünce İstanbul'a gittim. Orada 9 yıl kaldım. Ödeyemediğim çekten dolayı cezaevine düştüm. 3 ay Metris Cezaevi'nde kaldım. Çanakkale Biga'da 3 ay kaldım. Cezaevinde dekoratif amaçlı gemi yapıyorlardı. Bir hafta baktım. 'Ben de yaparım bunu' dedim. 'Yapamazsın' dediler. Malzeme alacak param yoktu. Malzeme de verdiler. Verdikleri malzemelerden gemiyi yaptım. Cezaevinden çıktıktan sonra bin tane de eve yapayım dedim. Görenler bana da yap deyince benim iş büyümeye gitti. İnternet üzerinden de gördüğüm maket gemilerini kendim tasarlamaya başlayınca, iş ilerledi" diye konuştu.'GECE UYKUDAN KALKIP GEMİ YAPIYORUM'Bazen gece uykusundan kalkarak maket gemi yapımına devam ettiğini kaydeden Saraç, "Şu anda hobi olarak yapıyorum. Gece uykudan kalkıp yine gemi yapıyorum. Arkadaşlar malzemelerini getiriyor. Bazen maliyetine yapıyorum. Şimdiye kadar ticaret gözüyle bakmadım. Yaptığım maket gemileri boyutuna göre 200 liradan 400 liraya kadar değişen fiyatlarla satıyorum. Bir gemi yapımım en az 2 günü buluyor" dedi.'FARKLI İLLERDEN SİPARİŞ GELİYOR'

Fanatikler için tuttuğu takımların renklerini taşıyan maket gemiler de yaptığını dile getiren Saraç, "Şu anda artık hayat şartlarının ağırlaşmasından dolayı ticarete dökmeye başladım. Başka bir gelirim yok. İstanbul, Ankara ve Konya illerinden siparişler alıyorum. Maliyeti üzerine yapıyorum" diye konuştu.