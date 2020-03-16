Cezaevinde yılda 40 bin nevresim takımı üreterek ekonomiye katkı sunuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinde yılda 40 bin nevresim takımı üreterek ekonomiye katkı sunuyorlar - Son Dakika

Cezaevinde yılda 40 bin nevresim takımı üreterek ekonomiye katkı sunuyorlar

6 saat önce

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede çalışan tutuklu ve hükümlüler, diğer cezaevleri ile bazı kurumlar için nevresim ve çarşaf üretip, cezalarının kalan kısmını meslek öğrenerek tamamlıyor.

Cezaevinde yılda 40 bin nevresim takımı üreterek ekonomiye katkı sunuyorlar, System.String[]

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede çalışan tutuklu ve hükümlüler, diğer cezaevleri ile bazı kurumlar için nevresim ve çarşaf üretip, cezalarının kalan kısmını meslek öğrenerek tamamlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca cezaevlerinde açılan atölyelerde, tutuklu ve hükümlülere meslek sahibi olma imkanı sunuluyor.

Meslek edindirme kursları kapsamında açılan terzi atölyesinde çalışan 20 tutuklu ve hükümlü, burada hem meslek sahibi oluyor hem de tahliye olduktan sonraki hayata daha iyi hazırlanma imkanı buluyor.

Atölyede yılda 40 bin parça nevresim takımı dikerek diğer cezaevleri ve bazı kurumların ihtiyacını karşılayan tutuklu ve hükümlüler, üretim faaliyetlerine katılarak cezaevinde kalmanın oluşturduğu baskıyı üzerlerinden atarken, aldıkları ücretler sayesinde de ailelerine yük olmaktan kurtuluyor.

"Amacımız tekrar suça bulaşmalarını önlemek"

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Ertaş, AA muhabirine, hükümlü ve tutukluların atölyede nevresim takımı üreterek kurumlara gönderdiğini söyledi.

Çalışanlara günlük ücretlerin ödendiğini, bu sayede ailelerine yük olmadıklarını belirten Ertaş, şöyle konuştu:

"Meslek edindirme kurslarının amacı hükümlü ve tutukluların tahliye olduktan sonra topluma yeniden kazandırılması, ekonomik özgürlüğünü kazanması ve suça tekrar bulaşmamasını önlemektir. Türkiye genelinde 60 bin hükümlü ve tutuklu meslek edinme kurslarından yararlanıyor. Kurumumuzda yıllık ortalama 40 bin nevresim takımı üretiliyor. Bunları diğer ceza infaz kurumlarına, resmi ve özel kurumlara gönderiyoruz. Hükümlü ve tutuklulara üretimleri sonrasında yıllık olarak bir de kar payı ödeniyor."

Hükümlü A.H.A, atölyede çalışarak hem zamanını değerlendirdiğini hem de meslek sahibi olduğunu belirtti.

Bu sayede para kazanarak ailelerine de katkı sağladıklarını aktaran hükümlü, "İşlediğimiz suçlardan pişmanız. Önceden mesleğim yoktu ama bu mesleği öğrendim, dışarıda sürdürmeyi düşünüyorum. Ailemin geçimini bu yolla sağlamak istiyorum." dedi.

"Cezaevinde 4 üniversiteden mezun oldum"

Hükümlü E.Y, atölye sayesinde günlerinin daha verimli geçtiğini ifade ederek, "22 yaşında cezaevine düştüm, şu anda 32 yaşındayım. Dışarı çıktığımda bu mesleği yapmayı düşünüyorum. Kurumda açılan 15 kursa katıldım. Buraya geldiğimde öğrenciydim. 6 üniversite kazandım. 4 üniversiteden mezun oldum, 2'sini hala okuyorum. Çok sevdiğim Gıda Mühendisliği Fakültesini kazandım. Buradan çıktığımda inşallah ilk önce onu bitireceğim. Olmasa terzilik mesleğini devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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