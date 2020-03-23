Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

6 saat önce

Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

BBC'nin haberine göre, New York Ceza İnfaz Kurumu, Weinstein'ın kaldığı hapishanede koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı belirtildi.

Weinstein'in avukatlarından İmran Ensari, konuyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapılmadığını belirterek, "Weinstein'in sağlık durumuyla ilgili elbette endişeliyiz. Süreci yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

New York'taki Wende Cezaevi'nde 5 çalışan ve 10 mahkumda da Kovid-19'a rastlandığı açıklanmıştı.

Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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