CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ZİYARET ETMEDİĞİ İDDİASIYLA YENGESİNİ TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ - Son Dakika
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CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ZİYARET ETMEDİĞİ İDDİASIYLA YENGESİNİ TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ

31.03.2022 15:22

ADANA'da Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi.

ADANA'da Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Tuba Y.?nin kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.?ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.?nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ZİYARET ETMEDİĞİ İDDİASIYLA YENGESİNİ TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ
CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ZİYARET ETMEDİĞİ İDDİASIYLA YENGESİNİ TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ
CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ZİYARET ETMEDİĞİ İDDİASIYLA YENGESİNİ TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ

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Seyhan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ZİYARET ETMEDİĞİ İDDİASIYLA YENGESİNİ TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNİ ZİYARET ETMEDİĞİ İDDİASIYLA YENGESİNİ TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ - Son Dakika
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