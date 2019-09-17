Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete giderken yakalandılar... hırsızlık anları kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete giderken yakalandılar... hırsızlık anları kamerada

37 dakika önce

İSTANBUL'da 3 ilçede 6 evden hırsızık yapan 2 kişi, Kartal Cezaevi'nde tutuklu arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete giderken yakalandılar... hırsızlık anları kamerada, System.String[]
İSTANBUL'da 3 ilçede 6 evden hırsızık yapan 2 kişi, Kartal Cezaevi'nde tutuklu arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlere giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

6 AYRI EVDEN 20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK
Ümraniye, Çekmeköy, Tuzla'da 23 Mayıs 2 Eylül tarihleri arasında iki şüphelinin 6 ayrı evden 20 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar, telefon ve tablet çalmalarıyla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından  şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç plakaları tespit edildi. Takibe alınan  2 şüphelinin Kartal Cezaevi'nde arkadaşlarını ziyaret etmeye gittikleri belirlenerek, cezaevi önünde tedbir alındı.  Şüpheliler, 10 Eylül'de Kartal Cezaevi otoparkında yakalanarak gözaltına alındılar.


TUTUKLANDILAR
Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Mert A.(18)'nın 3,, Mehmet K.(18)'nın 9 adet  suç kaydı olduğu tespit edildi.  Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
--------
(Aktüel)
-Şüphelilerin şube çıkışı
(Güvenlik Kameraları)
-Şüphelilerin hırsızlık için gittikleri evlere girişleri
-Şüphelilerin hırsızlık için gittikleri evlerden çıkışları


- İstanbul
Kartal Cezaevi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi
Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli için metro startını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:28:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete giderken yakalandılar... hırsızlık anları kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]