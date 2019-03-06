Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki Cinayetle İlgili Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Cezaevindeki Cinayetle İlgili Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

1 saat önce

Ardahan'da uzman çavuşun cezaevi önünde öldürülmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Cezaevindeki Cinayetle İlgili Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama, System.String[]
Ardahan'da uzman çavuşun cezaevi önünde öldürülmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız ziyaretçi kabul olarak faaliyet gösteren ön binada, cezaevi şoförü olan Fatih Dinç, henüz üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı ön binaya, üzerinde getirdiği tahmin edilen bıçakla, ziyaretçi kabul bürosunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'ni henüz tespit edilemeyen ancak tartışmadan kaynaklandığı değerlendirilen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri ile yaralamış, daha sonra da kendisini kilitlediği odada aynı bıçakla kendisini kalbinden bıçaklamak sureti ile intihar girişiminde bulunmuştur. Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, kalbi durmuş şekilde kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir."

"Adli soruşturma başlatıldı"

"Fatih Dinç ise Ardahan Devlet Hastanesinde hayati tehlike kaydıyla hemen ameliyata alınıp, yapılan müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatarak, önce yoğun bakıma alınmış, sonrasında Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Şüpheli Fatih Dinç hakkında gerekli gözaltı talimatları verilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli soruşturma derhal başlatılmış olup, otopsi işlemleri ve diğer soruşturma işlemleri ile ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ardahan, 3. Sayfa
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