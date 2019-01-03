Cezaevindeki Çocuklar Masal Dünyasına Gitti

Fars kökenli efsane "Şahmeran"ın konu edildiği tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklu çocuklarla buluşturuldu.

EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Fars kökenli efsane "Şahmeran"ın konu edildiği tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklu çocuklarla buluşturuldu.



Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışma kapsamında geçtiğimiz haftalarda İzmir 1 Nolu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapılarını aralayan, hükümlü ve tutukluların 6 yaş altı çocuklarına "Bizden Masallar" oynayan İzmir Devlet Tiyatrosu, bu defa 15-18 yaş arası çocuk ile gençlere ulaştı.



Yönetmen Gürol Tonbul'un derlediği Şahmeran adlı oyun, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular için sahnelendi.



Sıla Topçam, "iyi ve kötünün" mücadelesi ile "hastalık ve şifa" konularını ele alan Şahmeran'ı kurumun çok amaçlı salonunda toplanan yaklaşık 300 çocuğa tiyatro diliyle anlattı. Başı insan, gövdesi yılan olan Şahmeran'ın öyküsünü sessizce izleyen hükümlü ve tutuklular, oyunu ayakta alkışladı. Şahmeran'a sesiyle ve sazıyla eşlik eden İsmail Başışık, tiyatro oyunu sonunda izleyiciler için türküler seslendirdi.



Program sonunda da tiyatro ekibine, hükümlü ve tutukluların işlediği "tiyatro maskı" hediye edildi.



"Kültürümüze ait derleme"



Yönetmen Gürol Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıkların desteği sayesinde dezavantajlı çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.



"Bizden Masallar" projesinin ilk oyunu olan "Nohut Oğlanı" 6 yaş altına sahnelediklerini, Şahmeran'ı ise 15-18 yaş arası çocuklarla buluşturduklarını ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:



"En çok ihtiyaç duyduğumuz şey ortak duyguda buluşabilmek. Bizden Masallar, 12 masallık bir derleme olacak. Bu derlemenin bizden kişilere ulaşmasını çok önemsiyorum. Burada görevli olan dostlarımıza da moral olsun istiyoruz. Tutuklu ve hükümlüler dışarıdaki hayatı unutabilir. O hayatı hatırlatmak ve daha umutlu yaşamalarını istiyoruz."



Tonbul, çocukların ve gençlerin geleceğe daha güvenli bakmasını istediklerini ifade ederek Şahmeran'da da "iyi olanın sonunda mutlaka kazandığını" aktardı.



Lokman Hekim'e dönüşüyor



Tiyatrocu Sıla Topçam da oyunla Lokman Hekim'e dönüşme öyküsünü izleyicilere anlattıklarını dile getirerek "Kendi özümüze dönme yolculuğu çok önemli. Bir sürü badire anlatıyoruz. Lokman Hekim de yara almadan başkalarına şifa olamazdı. Buradaki tutuklu ve hükümlüler de bir şekilde yaralarını sararak çıkabilirler, başkalarına da şifa olabilirler." dedi.



Oyuna müziğiyle ses veren İsmail Başışık ise Anadolu coğrafyasının sesini, duygularını paylaştıklarını, bu hikayenin tınısı olabilmeyi çok önemsediğini kaydetti.

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