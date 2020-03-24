Cezaevindeki eğitimler mahkumların hayatına yön veriyor - Son Dakika
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Cezaevindeki eğitimler mahkumların hayatına yön veriyor

6 saat önce

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, cezaevinde verilen kurslarla birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Cezaevindeki eğitimler mahkumların hayatına yön veriyor, System.String[]

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, cezaevinde verilen kurslarla birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Cezaevi kampüsü içerisinde oluşturulan eğitim biriminde, kütüphane, derslikler, spor salonu, halı saha ve konferans salonu yer alıyor.

Açık öğretimden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyenler tutuklu ve hükümlülerin ders çalışma imkanı bulduğu birimde, okuma yazma, üniversiteye hazırlık, meslek edindirme, bağlama ve Kur'an-ı Kerim kursları veriliyor.

Cezaevinde kalanlar, birimdeki kütüphanede bulunan 3 bin 542 kitap ve dergi dışında Adalet ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında imzalanan protokol çerçevesinde İl Halk Kütüphanesi'ndeki kitaplardan da yararlanabiliyor.

Her yıl onlarca mezun veren cezaevinde, açık öğretimden olmak üzere tutuklu ve hükümlülerden 17'si ortaokul, 101'i lise ve 74'ü üniversite eğitimine devam ediyor.

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Yıldız, AA muhabirine, hükümlü ve tutukluları, belirli aşamalardan geçirerek meslek edindirme kursları, eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle tekrar topluma yararlı bireyler haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Eğitim hayatlarını sürdürmeleri sağlanıyor

Eğitimini tamamlayamamış hükümlü ve tutukluların eğitimlerini tamamlaması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldız, özellikle okuma yazma bilmeyenlerin öğrenmesi, ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarının ise açık öğretim fakültesinde eğitimlerini sürdürmesinin sağlandığını ifade etti.

Yıldız, moral ve motivasyonlarının sağlanması, zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri açısından da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda belirli gün ve haftalarla ilgili anma toplantıları, konferanslar, seminerler, konser, tiyatro, sinema gösterimleri ve sportif karşılaşmalar da kurumumuz bünyesinde yapılmakta olup hükümlülerin bedensel bütünlüklerini ve kendilerini tanımaları açısından önemli bir katkı sağlamaktayız. Onlar da toplumumuzun bir parçası. Bu insanları, burada, devletin koruma ve güvencesi altında olduğu zamanlar içerisinde en güzel şekilde işleyerek, onlara değer vererek topluma kazandırabiliriz. Bu amaçla üniversite hazırlık ve diğer kurslarımız önemli bir katkı sağlamakta. Meslek edindirme kurslarımız da aynı şekilde katkı sağlamakta."

Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde görevlendirilen 4 vaiz tarafından hükümlü ve tutuklulara din eğitimi verilerek yaptıkları hataların farkına varmalarının sağlandığını kaydeden Yıldız, düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan bir hükümlünün hafızlık eğitimine başladığını söyledi.

El sanatları öğreniyorlar

Yıldız, hükümlü ve tutukluların, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen telkari ve takı yapımı, gümüş kazaziye örücülüğü, bağlama ve tekstil atölyesinde düzenlenen kurslara da katılarak hem meslek öğrendiğini hem de bütçelerine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: AA

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