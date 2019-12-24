Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu

6 saat önce

Kütahya'da, cezaevinde bulunan hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış 38 kilogram esrar ele geçirildi.

Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu, System.String[]

Kütahya'da, cezaevinde bulunan hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış 38 kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, merkeze bağlı Kirazlıyayla köyünde K.A.'ya ait evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik köpeği "Mola"nın da yer aldığı operasyonda, kurutulmak üzere evin odalarının zeminine, eşyaların üzerine serilmiş ve tavana asılmış 38 kilogram esrar buldu. Evde inceleme yapan ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyu çuvallara doldurarak imha etmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.


Başka bir suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A.'nın, 10 Aralık 2019 günü polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklandığı, evdeki esrarı da yakalanmadan önce kendisinin kurutmaya bıraktığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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