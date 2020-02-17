Cezaevindeki Katalan siyasetçilere yarı serbestlik hakkı - Son Dakika

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, bağımsızlık yanlısı girişimlerinden dolayı hüküm giyen Katalan siyasetçiler, kendilerine verilen yeni bir hakla belirli günlerde ve sınırlı saatlerde cezaevinden çıkmaya başladı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yasa dışı olmasına rağmen yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı 9 ila 13 yıl hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiden 3'ü, cezaevi yönetmeliğinin 100.2 numaralı maddesi gereğince şartlı yarı serbestlik hakkı elde etti.

Tutuklu Katalan siyasetçilerden ilk olarak geçen hafta Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart, bugün de eski Katalonya Özerk Parlamento Başkanı Carme Forcadell cezaevinden çıktı.

Çalışma veya gönüllü sosyal hizmet vermek için her mahkuma ayrı verilen izin kapsamında Sanchez hafta içi 3 gün 11'er saat, Cuixart hafta içi her gün 9,5'er saat, Forcadell ise hafta içi 3 gün 9'ar saat cezaevinden çıkabiliyor.

Mahkumların akşam saatlerinde cezaevine geri dönerek, burada uyumaları gerekiyor.

Diğer yandan, Katalonya özerk hükümetinin Adalet Bakanı Ester Capella, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "bu haktan tüm mahkum Katalan siyasetçilerin yararlanacağını" söyledi.

Capella ayrıca 6 ay sonra bu kişilerin durumlarının bir kez daha gözden geçirileceğini ve cezalarının daha da hafifletilebileceğini (sadece hafta içinde cezaevine uyumaya gelmek) ifade etti.

İspanya'da uygulaması çok nadir olan söz konusu 100.2 numaralı madde gerek siyasi gerekse hukuki anlamda tartışmalara neden oldu.

Barcelona Savcılığı, hakkında 9 yıl hapis cezası olan, bağımsızlık yanlısı girişimlerde bulunan sivil toplum kuruluşu Omnium Cultural'ın eski başkanı Jordi Cuixart'ın yarı serbestlik hakkı alacak şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle mahkemeye itiraz etti.

İspanya'da Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı Yüksek Mahkemede tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 9 siyasetçi, isyana teşvik, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından geçen ekim ayında 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

Bu arada Katalonya sorununa çözüm getirmek için İspanya'daki sol koalisyon hükümeti ile Katalonya özerk hükümeti arasında kurulacağı açıklanan komisyonun bu ay sonunda ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Katalonya özerk yönetimi, tutuklu Katalan siyasetçilere af çıkartılmasını ve Katalonya'yı bağımsızlık yanlısı yasal bir referanduma götürecek adımların atılmasını şart koyuyor.