Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki Kurslara Katılanlara Sertifikaları Verildi

Cezaevindeki Kurslara Katılanlara Sertifikaları Verildi

1 saat önce

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki seramik ve karo kaplamacılığı kursuna katılan 25 hükümlü ve tutukluya sertifikaları verildi.

Cezaevindeki Kurslara Katılanlara Sertifikaları Verildi, System.String[]
Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki seramik ve karo kaplamacılığı kursuna katılan 25 hükümlü ve tutukluya sertifikaları verildi.

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevinde açılan seramik ve karo kaplamacılığı kursu kapanış programı gerçekleştirildi.

Eylül ayında 25 hükümlü ve tutukluya yönelik başlatılan kurs, bu ay tamamlandı.

Toplam 424 saat süren kurs süresinin 200 saati atölye çalışması, 200 saati uygulamalı eğitim ve 24 saati teorik eğitim olarak gerçekleşti.

Kalıcı uygulama eğitiminde kurumun revir, mutfak, çay ocağı, kurum girişi, koridorlar olmak üzere toplam bin metrekare alan seramik karo fayansla kaplandı.

Kurs sürecinde kullanılan seramik karo, yapıştırıcı, derz dolgu, uygulama araç gereçleri ve kursiyer iş elbiseleri özel bir vakıf tarafından karşılandı. Kurs sürecince ise kursiyerlere aylık düzenli olarak "kurs harçlığı", İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ödendi.

Kursu başarıyla tamamlayan 25 kursiyere Yayladağı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, kurs belgeleri verildi.

Öte yandan, açıklamada hükümlü ve tutukluların bir meslek sahibi olması, tahliye sonrası iş bulmaları konusunda bu kursların büyük destek olacağına değinildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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