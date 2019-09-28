Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi
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Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi

27 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletinde bir mahkum dronedan siparişini alırken kameralara yansıdı.

Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletinde bir mahkum insansız hava aracı drone'dan siparişini alırken kameralara yansıdı.


Güvenlik kamerası görüntülerinde bir mahkumun üzerine düşen paketi yakalamaya çalıştığı görülüyor. Mahkum daha sonra yere düşen paketi alarak uzaklaşıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:01 
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