Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir mahkumun üzerine düşen paketi yakalamaya çalıştığı görülüyor. Mahkum daha sonra yere düşen paketi alarak uzaklaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri 'nin (ABD) Ohio eyaletinde bir mahkum insansız hava aracı drone'dan siparişini alırken kameralara yansıdı.

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