Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi
27 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletinde bir mahkum dronedan siparişini alırken kameralara yansıdı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletinde bir mahkum insansız hava aracı drone'dan siparişini alırken kameralara yansıdı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde bir mahkumun üzerine düşen paketi yakalamaya çalıştığı görülüyor. Mahkum daha sonra yere düşen paketi alarak uzaklaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:01
Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi