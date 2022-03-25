CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA 7 KİŞİ DAHA ADLİYEDE - Son Dakika

BOLU'da, cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör örgütü PKK/KCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul'da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin'de 1 ve Iğdır'da 1 kişi gözaltına alındı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki son 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.