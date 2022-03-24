CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE - Son Dakika
Üye Girişi

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE

24.03.2022 13:11

BOLU'da cezaevindeki terör örgütü PKKKCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i, adliyeye sevk edildi.

BOLU'da cezaevindeki terör örgütü PKKKCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör örgütü PKKKCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul'da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin'de 1 ve Iğdır'da 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda belge ve dokümanlara da el koyuldu. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 1'i dün akşam, 7'si ise bugün jandarma tarafından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE
CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE
CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE

YORUMLAR
500
Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Son dakika haber! Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'da zam istedi: Bu fiyatlara satarak her ay 500 milyon lira açık veriyoruz
13:08 Arayı düzelttiler! Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı ilk görüşme Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la oldu
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:53 Belediye bütçesinden 1 kuruş harcamadan 30 milyonluk tesis kurdular!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nerede? 12 gündür haber alınamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement