Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına giren genç kız, ortalığı birbirine kattı
30.01.2021 15:22
Konya'da cezaevindeki sevilisini göremediğini iddia eden 19 yaşındaki Berçe A. tramvay hattına girdi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durdurulurken, uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Berçe A. hattan çıkarılıp gözaltına alındı.
Bugün saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde Berçe A. uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezaevine girdiği öğrenilen sevgilisi Ramazan H.'yi göremediğini iddia edip tramvay hattına girdi.
SEFERLER DURDURULDU
Berçe A.'yı görenler, polislere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durduruldu.
UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA İKNA OLDU
Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Berçe A. raylardan çıkarılarak gözaltına alındı.
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