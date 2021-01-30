Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi - Son Dakika
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Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi

30.01.2021 15:25

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi?KONYA'da cezaevindeki sevilisini görmek isteyen Berçe A. (19), tramvay hattında yürümeye başladı.

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi

?KONYA'da cezaevindeki sevilisini görmek isteyen Berçe A. (19), tramvay hattında yürümeye başladı. A., tramvay seferlerini durdurdu. A., polisin uzun süren iknası sonucu yüksek gerilim hattından çıkarılarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu İlçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan tramvay hattında yaşandı. Berçe A., 'uyuşturucu satıcılığı' suçundan cezaevine girdiği öğrenilen sevgilisi Ramazan H.'yi göremediği gerekçesiyle yüksek gerilim hattına girdi. Genç kadının tramvay hattında yürüdüğünü görenler polise haber verdi. Tramvay hattına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bu sırada tramvay seferlerini de durdurdu. Polis ekiplerinin uzun süreli ikna çabalarının ardından genç kadın, yüksek gerilim hattından çıkarılarak gözaltına alındı.

(Görüntü dökümü:

-*--------------------------------Berçe A.'nın tramvay hattında yürümesi-Polisin genç kadını ikna etmesi-Gözaltına alınması-Detaylar

(KJ: Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, )


Kaynak: DHA
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Tramvay, Polis, Güncel, Son Dakika

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